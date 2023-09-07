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Пашинян вновь заявил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Ереван готов подписать мир с Баку ради безопасности армян Карабаха

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул приверженность армянской стороны договоренностям, достигнутым в Брюсселе 14 декабря 2021 года и в мае 2022 года, в Праге — 6 октября, а также трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года в Москве вместе с президентами России и Азербайджана.

Пашинян заявил, что для обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, необходимы диалог Баку и Степанакерта, а также разблокирование Лачинского коридора между регионом и Арменией.

По словам премьера, на основании этого Армения желает договор о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении также подчеркнул, что Ереван выступает за мир. По его словам, на прошлой неделе военно-политическая обстановка в Карабахе ухудшилась в связи со скоплением азербайджанских военнослужащих на линии соприкосновения в регионе и в армяно-азербайджанской приграничной зоне.

Пашинян высказал мнение, что Баку таким образом демонстрирует желание начать новые военные провокации против Нагорного Карабаха и Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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