В МИД РФ прокомментировали проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как информирует ведомство, в ходе 18-го Восточноазиатского саммита особое внимание было уделено рискам милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, а также продвижения конфронтационного проекта AUKUS, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом.

До этого замминистра иностранных дел России Андрей Руденко высказывал мнение, что США пытаются привнести нестабильность в Азиатско-Тихоокеанский регион.

АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). НАТО старается активно сотрудничать с региональными державами, в особенности Японией, Австралией и Южной Кореей. На летнем саммите блока в Литве было принято решение об укреплении сотрудничества со странами АТР под предлогом совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности.

Ранее в Китае предостерегли от создания блоков типа НАТО в Азии.