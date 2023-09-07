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Макрон предложил поднять вопрос о стратегии Франции в Африке на дебатах в парламенте

AFP: Макрон предложил вынести на парламентские дебаты стратегию Парижа в Африке

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести дебаты в парламенте по стратегии страны в Африке на фоне происходящих переворотов и ослабления влияния Парижа на континенте. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Дискуссия по Африке дала возможность рассмотреть ситуацию в ряде стран, особенно в Сахеле. <…> Было согласовано проведение парламентских дебатов с осени по этому вопросу и всякий раз, когда этого потребуют текущие события», — цитирует AFP выдержку из письма Макрона.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал события, происходящие в Африке, процессом «деколонизации», который отразится на положении Парижа в регионе. По словам Риттера, Франция долгое время доминировала в регионе в политической, экономической и военной сфере.

С его точки зрения, французские политические элиты столкнутся с последствиями, так как они «достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке». Происходящие на континенте события представляют для Франции «экзистенциальную угрозу», подчеркнул эксперт.

До этого CNN сообщал, что переворот в Габоне ударил по влиянию Франции и в целом Запада в Африке. Как заявил телеканалу нигерийский аналитик Крис Огунмодеде, системы правления, которые существуют в бывших французских колониях и которые были навязаны Парижем, больше не подходят для этой цели.

Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В эфире главного телеканала страны Gabon 24 они сообщили, что берут власть в свои руки.

До этого президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли РФ.

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