Африканский союз может стать членом G20 на саммите в Нью-Дели

Заявку стран Африканского союза (АС) на вступление в «Большую двадцатку» (G20) могут удовлетворить в ходе саммита клуба, который пройдет в Дели с 9 по 10 сентября. Об этом сообщила газета Times of India.

По данным издания, инициатива о рассмотрении данной заявки в ходе саммита принадлежит индийскому премьер-министру Нарендре Моди. Глава правительства направил письма лидерам всех государств — членов G20, где подробно описал свою идею.

«Это, вероятно, отразится в итоговом документе саммита, если в последнюю минуту не произойдет каких-либо сбоев», — отметили авторы статьи.

В материале указано, что предложение Моди свидетельствует о стремлении индийских властей к наращиванию представительства Африки на международной арене. При этом на упомянутом континенте расположены несколько стран, имеющие одни из самых быстро растущих экономик в мире и обладающие совокупным ВВП в размере $2,4 трлн, уточнили авторы публикации.

Издание пришло к выводу, что включение АС в «двадцатку» может оказаться наиболее значимым достижением Индии в ходе ее председательства в клубе. Причина тому — неспособность участников саммита достигнуть консенсуса по украинскому конфликту, говорится в статье.

Ранее президент США Джо Байден выразил сожаление в связи с отказом китайского лидера Си Цзиньпина лично присутствовать на саммите G20.