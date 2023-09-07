Трамп заявил, что КНР не применит силу в сторону Тайваня в случае избрания его президентом

Кандидат на должность президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его прихода на пост главы государства, Китай не будет применять какие-либо силовые решения в отношении Тайваня. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«У меня были замечательные отношения [с Си Цзиньпином], прекрасные и со всеми. Не надо беспокоиться о Тайване. Если я буду президентом, [агрессивных действий в сторону] Тайваня никогда не будет, то есть Китай никогда не зайдет на Тайвань, если я буду президентом. Даже без шансов», — заявил Трамп.

Он также отметил, что если бы занимал должность президента США, то «Россия никогда бы не пошла на Украину».

Ранее сообщалось, что США передадут Тайваню 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в 2024 году. В пакет помощи также войдут два симулятора для подготовки экипажей и 64 тактические ракеты ATACMS. Уточняется, что на соответствующие цели в бюджете на 2024 год заложено финансирование объемом 6,85 млрд новых тайваньских долларов (около $214 млн).

До этого профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун писал, что военная помощь Соединенных Штатов Тайваню демонстрирует желание Вашингтона спровоцировать военный конфликт с Китаем.

Ранее Китай выступил против вступления Тайваня в ООН.