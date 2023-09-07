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В Южной Корее заявили о «вызове международному миру» со стороны КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил об угрозах со стороны КНДР для стран АТР

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Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте заявил об угрозе ракетной и ядерной программы КНДР для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, назвав действия Пхеньяна «вызовом международному миру». Его слова приводит ТАСС.

«Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи — серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, прямой вызов международному миру и экзистенциальная угроза, которая может коснуться любого государства, чьи представители присутствуют на этой встрече», — заявил Юн Сок Ёль на мероприятии.

Президент Южной Кореи напомнил о необходимости соблюдения санкций против Пхеньяна со стороны постоянных членов Совбеза ООН.

До этого Юн Сок Ёль заявил, что усиление угроз и провокаций со стороны КНДР только укрепит сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией.

Ранее президент Республики Корея сообщал, что в ходе саммитов АСЕАН и G20 в Индонезии и Индии намерен напомнить о важности соблюдения санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Глава Южной Кореи отметил, что в настоящий момент экономика КНДР в худшем состоянии с 2011 года.

Ранее Северная Корея провела имитацию тактического ядерного удара.

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