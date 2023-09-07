В МИД РФ рассказали о работе по размещению тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются, передает ТАСС.

Он отметил, что размещение тактического ядерного оружия в республике проходит в соответствии с графиком, о котором говорил президент России Владимир Путин.

«Пройдено несколько этапов в плане создания соответствующей инфраструктуры, переоборудования соответствующих носителей», — сказал Рябков.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

В июле директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с белорусской территории будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности РФ и Белоруссии.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.