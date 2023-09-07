Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде РФ ответили на слова министра обороны Украины о возвращении территорий

Сенатор Цеков считает бахвальством слова Умерова о возвращении Украиной земель

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что считает бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о намерении вернуть утраченные территории.

«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять», — сказал Цеков и отметил, что до этого были «персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе», однако на этом все и закончилось.

По словам сенатора, возвращение под контроль Украины Крыма и новых регионов РФ, которые стали ее частью «по праву и согласно исторической справедливости», исключено.

Он также добавил, что надеется на то, что в состав РФ «будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи».

Ранее Умеров заявил, что сделает «все возможное и невозможное для победы Украины» и для освобождения «каждого сантиметра нашей страны и каждого нашего человека».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях