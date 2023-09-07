В Совфеде РФ ответили на слова министра обороны Украины о возвращении территорий

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что считает бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о намерении вернуть утраченные территории.

«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять», — сказал Цеков и отметил, что до этого были «персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе», однако на этом все и закончилось.

По словам сенатора, возвращение под контроль Украины Крыма и новых регионов РФ, которые стали ее частью «по праву и согласно исторической справедливости», исключено.

Он также добавил, что надеется на то, что в состав РФ «будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи».

Ранее Умеров заявил, что сделает «все возможное и невозможное для победы Украины» и для освобождения «каждого сантиметра нашей страны и каждого нашего человека».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.