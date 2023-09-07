В посольстве РФ прокомментировали поставку Украине снарядов с обедненным ураном

Решение США поставить Украине снаряды с обедненным ураном является показателем бесчеловечности и ставит крест на целых поколениях. Об этом заявило посольство РФ в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — говорится в заявлении посольства по поводу планов администрации США.

Российские дипведомство считает, что на передачу вооружений «неизбирательного действия» США «идут осознанно», при этом «занимаются самообманом», отказываясь смириться с провалом украинского контрнаступления. Российская военная операция продолжится, подчеркнули дипломаты.

Посольство РФ добавило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.