Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Разговор с госсекретарем Блинкеном. Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров».

Президент также опубликовал видео, где поблагодарил Блинкена за его визит и поддержку, особо отметив помощь в бюджетной сфере. Украинский лидер также упомянул предстоящую зиму, которую Украине предстоит пережить.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена и подчеркнул, что США оказывают помощь Украине с надеждой на ее будущее.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщало о запланированной встрече Зеленского и Блинкена в Киеве в среду вечером.

Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о дополнительной помощи США для Украины в размере $1 млрд, включая $665 млн на военные нужды.

По информации Госдепартамента, эта сумма включает поставку вооружений и боеприпасов из арсеналов Пентагона на $175 млн, а также $100 млн на новые закупки, направленные на поддержку долгосрочных военных потребностей Украины. Дополнительно США выделят $90,5 млн на гуманитарное разминирование и $300 млн на поддержку правоохранительных структур.

$206 млн будет выделено на гражданскую гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и кров. Еще $203 млн будет направлено на поддержку институциональных реформ. Кроме того, США передадут Украине $5,4 млн, конфискованных у российских предпринимателей, для реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.