В США рассказали, на какой стадии находятся переговоры с Киевом по гарантиям безопасности

Переговоры США и Украины по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях. Об этом на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«В настоящее время 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил. И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной... Это будет происходить в ближайшие месяцы», — сказал он.

29 августа сообщалось, что заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран G7 Украине завершится не ранее 2024 года, на сегодняшний день переговоры начали только США и Великобритания.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрации американского президента Джо Байдена придется предоставить лишь расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности Украине, поскольку она не способна обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет.

28 августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели. По его словам, такая модель поддержки не зависит от того, кто будет возглавлять США, ее продление будет зависеть от решений конгресса в Соединенных Штатах и парламентов — в европейских государствах.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.