Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия предостерегла Молдавию от попыток политизации энергетики

Захарова: «Газпром» является надежным поставщиком энергоресурсов Молдавии

close
100%
Anton Vaganov/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова от лица Москвы предостерегла Кишинев против политизации энергетической сферы. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале МИД РФ.

«ПАО «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов», — подчеркнула Захарова, комментируя отрицание задолженности молдавской стороны перед «Газпромом» властями страны.

До этого президент Молдавии Санду заявила, что Россия не хочет продвижения Молдавии в ЕС.

«Россия не хочет, чтобы Молдова продвигалась по пути ЕС. Россия хочет, чтобы Молдова оставалась частью серой зоны для использования ее в борьбе с демократическим миром», — заявила Санду.

Президент отметила, что некоторые граждане Молдавии не понимают, «насколько важна свобода», отметив необходимость воздействия на их позиции.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях