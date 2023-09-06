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Американский сенатор обвинил спецслужбы Запада в конфликте на Украине

Экс-сенатор США Блэк: конфликт на Украине подстроили западные спецслужбы

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Российское военно-историческое общество

Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что конфликт на Украине подстроили западные спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия не хотела войны — она была ей навязана, когда ЦРУ и британская МИ-6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году», — описал представления части американских консерваторов Блэк.

До этого Украина изменила таможенный кодекс для военных грузов ЕС и НАТО.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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Операция на Украине
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