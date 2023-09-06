Байден не отменит поездку на саммит G20 после выявления коронавируса у его жены

Американский президент Джо Байден посетит саммит G20 в Нью-Дели, несмотря на обнаружение у его супруги заражения коронавирусом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает ТАСС.

«Мы не планировали каких-либо запасных вариантов, он собирается вылетать завтра», — сказала Жан-Пьер в ответ на соответствующий вопрос журналиста, отметив, что у главы государства инфекция не была обнаружена.

До этого сообщалось, что первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы. 4 сентября вечером первая леди получила положительный результат теста на COVID-19. Супруга президента останется дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

В июле 2022 года американские власти сообщили, что президент Джо Байден также получил положительный результат теста на наличие коронавируса. Согласно пресс-службе президента, он продолжал полностью исполнять свои должностные обязанности, находясь на карантине.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.