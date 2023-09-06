В ООН выразили обеспокоенность любым применением обедненного урана

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил об обеспокоенности применением обедненного урана в любой точке мира. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор», — сказал Хак, комментируя решение американских властей поставить снаряды этого типа Украине.

6 сентября Пентагон сообщал, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение Украине еще $175 млн помощи. Уточнялось, что в пакет военной помощи будут в том числе и 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

До этого газета Politico, ссылаясь на осведомленного американского чиновника, рассказавшего о поставках на условиях анонимности, писала, что Белый дом в среду объявит, что впервые отправил Украине боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета оборонной помощи.

В августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину со стороны западных стран приводят к радиационному заражению почвы, делая ее «непригодной для жизни землей».

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