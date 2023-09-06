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Байден разочарован, что его китайский коллега не приедет на саммит G20

Белый дом: Байден разочарован, что Си Цзиньпин не приедет на саммит G20

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Nicolas Datiche/Pool/AP

Президент США Джо Байден разочарован тем, что председатель Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 и не встретится с ним. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Да, конечно, он разочарован. <…> Президент с нетерпением ждал встречи с ним», — сказал Кирби, отвечая на вопрос, разочарован ли Байден тем, что его китайский коллега не приедет на саммит и не сможет встретится с ним.

Накануне советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что президент Соединенных Штатов отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите G20, несмотря на обнаруженную у его жены Джилл коронавирусную инфекцию.

До этого Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20, который состоится в этом месяце в Нью-Дели.

Также сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее в Белом доме рассказали о темах, которые Байден затронет на саммите G20.

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