В МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что армянский народ достаточно мудр, чтобы «не купиться» на «тлетворные» попытки НАТО распространить на Армению свою сферу влияния. Об этом пишет ТАСС.

«Мы никому ничего не диктуем», — подчеркнул при этом Галузин и отметил, что попадание в зону влияния НАТО не скажется на безопасности страны позитивно.

5 сентября МИД РФ запросил у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.