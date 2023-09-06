Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа

Замглавы МИД Галузин: народ Армении достаточно мудр и не пойдет на поводу у НАТО

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что армянский народ достаточно мудр, чтобы «не купиться» на «тлетворные» попытки НАТО распространить на Армению свою сферу влияния. Об этом пишет ТАСС.

«Мы никому ничего не диктуем», — подчеркнул при этом Галузин и отметил, что попадание в зону влияния НАТО не скажется на безопасности страны позитивно.

5 сентября МИД РФ запросил у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях