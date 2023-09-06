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Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность к экономическому партнерству с БРИКС

В Саудовской Аравии заявили о готовности к экономическому партнерству с БРИКС

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Amr Nabil/AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность к экономическому партнерству со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Об этом сообщает Saudi Press Agency.

«Обсуждался ряд вопросов, представляющих общий интерес, в том числе недавно состоявшийся саммит стран БРИКС, а также стремление Саудовской Аравии к построению экономического партнерства и его стремление сотрудничать со странами БРИКС», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы стороны договорились продолжить работу по стабилизации глобальной энергетики.

6 сентября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, в котором обсудил сокращение добычи нефти. Также стороны говорили о взаимодействии России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+.

Египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа сообщал, что сокращение нефтедобычи — это один из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка. Повышение цен на сырье, которое за этим последует, обанкротит Европу.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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