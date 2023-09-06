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В Венгрии признали зависимость страны от российских нефти и газа

Сийярто: Венгрия зависит от нефти и газа из РФ, пока им нет альтернативы

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Global Look Press

Венгрия находится в зависимости от поставок нефти и газа из России, которым пока нет альтернативы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто на Экономическом форуме в польском городе Карпач, его выступление транслировалось на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дипломат назвал несправедливыми обвинения других стран Европы в том, что Венгрия якобы придерживается пророссийских позиций, продолжая сотрудничество с Москвой с области энергетики.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия зависит от российского природного газа, поскольку он обеспечивает функционирование страны и, если от него отказаться, то неизвестно, что будет завтра. Кроме того, если республика выйдет из соглашения с российской стороной о расширении атомной электростанции в Пакше, то сложно будет заменить это проект с сохранением его стоимости и графика, добавил министр.

Также дипломат напомнил, что венгерское правительство пытается диверсифицировать источники и маршруты доставки нефти и газа, но эти усилия сдерживаются отсутствием в регионе трубопроводов необходимой мощности.

Аналогичная ситуация, добавил Сийярто, сложилась с нефтью, 85% которой для своих нужд Венгрия получает из России по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

Ранее ЕС отказал странам Юго-Восточной Европы в помощи с газом.

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