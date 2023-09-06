Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Заместитель постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совета безопасности по поставкам оружия Украине 12 сентября. Соответствующую публикацию дипломат разместил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на 8 сентября албанское представительство в Совбезе назначило обсуждение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. По словам Полянского, для России эта тема не является табуированной.

«Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения «зеркальных» мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», — прокомментировал ситуацию дипломат.

По словам Полянского, предстоящие 20 сентября открытые дебаты по украинскому конфликту станут венцом албанского председательства в СБ ООН.

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