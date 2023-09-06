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На Западе рассказали о потере наиболее опытных солдат в рядах ВСУ

NRK: украинская армия лишилась наиболее опытных военных в контрнаступлении

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют наиболее опытных военных, на их место приходят необстрелянные солдаты, из-за чего эффективность их действий снижается. Об этом пишет норвежская радиовещательная корпорация NRK.

«Вероятно, украинская сторона лишилась многих солдат с боевым опытом. Их заменяют необстрелянные бойцы, что снижает их эффективность во время боевых действий», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что ВСУ «очень сложно» атаковать оборонительные укрепления ВС РФ, которые выстроены на отдельных участках фронта. Они состоят из минных полей, сети траншей, противотанковых бетонных блоков и артиллерии, которая бьет по ВСУ с расстояния, уточняет NRK.

Кроме того, украинцам сложно быстро и качественно оказывать медицинскую помощь раненым солдатам, следует из текста. Подобное развитие событий может привести к тому, что конфликт надолго зайдет в тупик, констатирует NRK.

До этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании военного ведомства, что с начала контрнаступления украинские войска лишились более 66 тысяч бойцов.

Кроме того, с начала июня Вооруженные силы Украины потеряли 7600 единиц вооружения.

До этого президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Ранее в Британии заявили, что российские войска «разносят в щепки» ВСУ.

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