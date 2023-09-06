Власти Запорожской области объявили 8 сентября выходным днем

Предстоящая пятница, 8 сентября, в Запорожской области объявлена нерабочим праздничным днем, заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, данное решение принято в связи с тем, чтобы жители нового российского региона смогли принять участие в выборах.

«Подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года <...> объявляется нерабочим праздничным», — говорится в публикации.

Как отметил Балицкий, эта дата станет первым днем голосования на выборах депутатов Законодательного собрания и представителей органов муниципальных образований.

Ранее участники общероссийского совещания по готовности к общественному контролю за предстоящим голосованием рассказали, что общественные штабы готовы проводить круглосуточный мониторинг выборов в дни голосования, держать связь с наблюдателями и давать правовую оценку всем проблемным сигналам.

Ранее ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России.