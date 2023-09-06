В США назвали нерабочей стратегию по сдерживанию КНР

Соединенным Штатам необходимо создать и придерживаться новой стратегии по сдерживанию Китая, так как текущая продемонстрировала свою неэффективность. Об этом в статье для американского журнала Foreign Policy пишет руководитель центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США, военный эксперт Брайан Кларк.

«Распространение технологий, растущие глобальные проблемы и устаревшая структура Вооруженных сил подорвали военное преимущество США над КНР » , — высказался он.

При это Кларк отметил, что смещение баланса сил и географическая близость увеличивают шансы Китая на победу в вероятном столкновении с Тайванем.

В материале советуется, что Соединенным Штатам следует провернуть «кампанию по подрыву уверенности Пекина», что поможет на протяжении долгого времени сдерживать Китай.

До этого The Wall Street Journal писал, что в минобороны США планируют разработать сеть автономных систем с использованием технологии искусственного интеллекта с целью «противодействия угрозам» от КНР.

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