В Совфеде прокомментировали планы по расширению Евросоюза

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что цель расширения Европейского Союза (ЕС) состоит в создании «унифицированной системы внешней политики», которая будет подчиняться Брюсселю и Вашингтону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Включение новых стран в ЕС означает прежде всего их отказ от своего суверенитета и от самостоятельности в области внешней политики. С точки зрения глобальной геополитики смысл расширения ЕС состоит именно в этом — в создании зоны унифицированной внешней политики, подчиненной Брюсселю и Вашингтону», — написал парламентарий.

Пушков предупредил, что создание подобной внешнеполитической системы приведет к серьезным последствиям. По его словам, из правящих кругов будут выдавливаться политики, отстаивающие национальные интересы своих стран. Вступившие в ЕС государства лишатся возможности выбора собственного политического курса, считает парламентарий.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее в Еврокомиссии прокомментировали вступление стран-кандидатов в ЕС.