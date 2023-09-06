Госсекретарь США дал свою оценку контрнаступления ВСУ после слов Путина

Прибывший 6 сентября в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты увидели «заметный прогресс» в украинском контрнаступлении против России. Его слова приводит телеканал CNN.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — сказал представитель США.

По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы у Украины было все, что ей необходимо не только для успешного наступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить мощный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины против России началось 4 июня.

4 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что украинское контрнаступление провалено.

«Это не пробуксовка, это провал», — сказал российский лидер.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».