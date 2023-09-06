В МИД Азербайджана назвал условие для будущего армян Карабаха

Единственным путем для армян, проживающих в Карабахе, является обсуждение их будущего в составе Азербайджана. Об этом в интервью агентствам «АзерТадж» и «Мадьяр Демократа» заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Единственный путь (для карабахских армян. — «Газета.Ru») — это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия. На территории Азербайджана не будет больше никаких серых зон», — сказал он.

Байрамов добавил, что в регионе находятся незаконные военные формирования, в которых насчитываются порядка 10 тысяч человек, что является серьезным источником напряжения.

При этом глава МИД отметил, что Лачинский коридор используют представители Международного комитета Красного Креста для перевозки медикаментов и других нужных наименований в регион.

2 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти Азербайджана предоставить для армян в Нагорном Карабахе гарантии безопасности. По его словам, из-за их отсутствия прогресс по мирным переговорам с азербайджанской стороной затянулся, а без взаимного признания территориальной целостности мирные переговоры невозможны.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Азербайджан продолжает блокировать гуманитарный груз, который был отправлен из Еревана в Нагорный Карабах.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.