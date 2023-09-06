В Раде захотели лишать местных депутатов полномочий без срока

В Верховной раде Украины обсуждается досрочное лишение полномочий депутатов местных советов — речь идет о регионах страны, где созданы так называемые военные администрации, сообщает РИА Новости.

«Законопроект направлен на урегулирование вопроса досрочного прекращения полномочий депутата местного совета в случае образования военной администрации. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 закона Украины «О статусе депутатов местных советов» относительно досрочного прекращения полномочий депутата местного совета в день образования военной администрации», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие данного законопроекта может стать причиной роспуска, например, Киевского городского совета.

Ранее Верховная рада 6 сентября поддержала назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны Украины.

За назначение Умерова проголосовали 338 парламентариев, против никто не выступил, воздержался от голосования 1 депутат, не участвовал в голосовании — 21.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.