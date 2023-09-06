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Политолог о возможном сближении России и Словакии: «оно станет важным звоночком»

Политолог Колчин назвал возможным сближение Словакии и России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Словакия после парламентских выборов может стать первой европейской страной с лояльным отношением к России и показать пример другим государствам Евросоюза. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал политолог Петр Колчин.

«Словакия — одна из довольно консервативных стран Европы, она имеет все шансы получить консервативное правительство, которое будет дружественно настроено к России», — считает эксперт.

По мнению политолога, в Евросоюзе есть ряд партий, которые желают активного взаимодействия с российской стороной. Колчин уточнил, что для России сотрудничество с европейскими странами будет выгодным.

«Пророссийские силы набирают популярность и в Германии, и в Италии, и во Франции, и практически по всему Европейскому союзу. Поэтому Словакия может стать первым, но очень важным звоночком в новой общеевропейской тенденции», — добавил Колчин.

6 сентября обозреватель издания The Guardian Джон Кэмпфнер выразил мнение, что Словакия может стать союзником России, если на парламентских выборах будет избран бывший премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, тогда политика Словакии, которая сейчас поддерживает Украину, может развернуться «на 180 градусов» и Братислава начнет оказывать помощь Москве.

Ранее экс-премьер Словакии осудил Запад.

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