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В Британии заявили, что российские войска «разносят в щепки» ВСУ

Британский военный эксперт Белл заявил, что ВС РФ разносят в щепки ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в ходе контрнаступления. Подобное развитие событий может позволить ВС РФ перейти в атаку и отбросить украинскую армию вглубь страны. Его слова приводит Sky News.

«Украинскую армию сейчас разносят в щепки. Опасность заключается в том, что если они потеряют слишком много военных и техники, то это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить украинцев еще дальше назад», — заявил эксперт.

Вице-маршал предсказал два варианта развития событий, если Украина не добьется значительных успехов в своем наступлении до зимы. С точки зрения Белла, боевые действия либо будут заморожены, либо стартуют попытки провести мирные переговоры между Москвой и Киевом.

До этого французский генерал Доминик Делавард заявил в эфире программы «Соловьев LIVE», что контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы.

«Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России», — заявил Делавард.

Ранее в США спрогнозировали изменение тактики ВСУ из-за неудачного контрнаступления.

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