Европа испытывает сильную усталость от украинских беженцев. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил доктор политических наук Андрей Пинчук, комментируя публикацию издания Rzeczpospolita о том, что Польша начала выдавать Киеву уклонистов. По мнению эксперта, примеру Варшавы скоро последуют и другие страны.

«Честно говоря, украинские беженцы достали не только поляков. Я думаю, что скоро то же самое будут делать и Румыния, и ряд других государств, где осели жители Незалежной», — сказал Пинчук.

Он напомнил, что немало польских военнослужащих под видом добровольцев принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Однако, по его словам, Варшаве сложно объяснить своим гражданам, почему их соотечественники гибнут за геополитические интересы Польши, а красивые и здоровые украинцы разгуливают по улицам их городов, причем за счет налогоплательщиков.

Накануне представитель президента республики в парламенте Украины Федор Вениславский заявил что Киев вряд ли сможет добиться массового возращения в страну мужчин, бежавших за границу от мобилизации. По его словам, по каждому уклонисту придется обращаться отдельно для экстрадиции.

Ранее Зеленский призвал Запад вернуть на Украину бежавших от мобилизации.