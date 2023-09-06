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В ДНР предложили разрешить въезд в РФ для украинцев из Польши

Власти ДНР предложили пускать в РФ украинцев из Польши и брать их в стройотряды

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин предложил разрешить въезд в Россию для украинских беженцев в Польше, которые не хотят возвращаться домой из-за угрозы попадания на фронт, и задействовать их как рабочую силы в «стройотрядах». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, будет «гораздо лучше», если приехавшие в РФ украинцы будут находиться «под неким надзором» и их задействуют в качестве рабочей силы в «стройотрядах» в ситуации, когда страна «нуждается в рабочих руках».

Гагин добавил, что такие граждане Украины могут в дальнейшем претендовать на российское гражданство.

Украинские власти хотят вернуть мужчин-украинцев, которые покинули страну и переехали в Европу на время проведения военных действий. Это делается в рамках мобилизации, так как у Украины не хватает военнослужащих. Польша уже начала выдавать украинских беженцев призывного возраста. О том, согласится ли Европа депортировать украинцев, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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