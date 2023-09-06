Дата апелляции на арест Коломойского перенесена

Апелляцию на арест украинского олигарха Игоря Коломойского, которая должна была рассматриваться 6 сентября, перенесли на 25 сентября. Об этом сообщает Klymenko Time со ссылкой на его адвоката Александра Лысака.

По словам адвоката, по неизвестным причинам Коломойского не доставили в зал суда.

Следствие Украины предъявило Коломойскому обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. 2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался вносить многомиллионный залог.

Также сообщалось, что Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля, который лишен украинского гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя арест миллиардера, пообещал впредь очень жестко пресекать действия нарушителей закона. Зеленский выразил благодарность правоохранителям за желание беспристрастно довести до справедливого итога каждое из подобных дел, несмотря на то, что они «тормозились десятилетиями».

Ранее стало известно, что на Украине повторно арестованы права нефтегазовой компании Коломойского.