Супруга Пашиняна отправилась в Киев на саммит, устроенный Еленой Зеленской

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев, чтобы принять участие в саммите, организованном женой президента Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Саммит с участием супругов лидеров разных стран проводится ежегодно, этот — третий по счету. В этом году тема мероприятия — «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего».

Как сообщили СМИ, Акопян привезет с собой на Украину первую гуманитарную помощь от Армении.

Еленая Зеленская рассказала, что на саммите будет обсуждаться влияние на людей не только вооруженных конфликтов, но и катаклизм, эпидемий, землетрясений и других природных катаклизм. Также гости будут говорить о последствиях экономического кризиса, терактов.

В этом году на саммит также прибудут супруги глав Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля, Европейского союза и ряда других государств.

В этот же день Министерство обороны Армении сообщило, что на территории республики пройдут совместные военные учения с США.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.