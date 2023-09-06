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В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти

Песков: имя руководителя будущего Центра исторической памяти неизвестно

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который планируется создать в России.

«Пока точно неизвестно. Но в предложении речь шла о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея (Музея Победы. — «Газета.Ru»)», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, кто конкретно будет во главе.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать Национальный центр исторической памяти. Соответствующие поручения будут даны по итогам прошедшего во вторник заседания Российского организационного комитета «Победа».

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Национальный центр исторической памяти, который должен появиться в России, позволит специалистам работать на гораздо более широкий круг потребителей знаний, рассказывая об объективной, важной и многоаспектной истории нашей страны.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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