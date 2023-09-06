В Кремле прокомментировали ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что власти Великобритании объявили частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией.

«Де-юре такой группы не существует», — указал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что «комментировать здесь нечего».

До этого Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны включит российскую частную военную компанию «Вагнер» в перечень террористических организаций. По словам министра, указ о внесении ЧВК в список террористических организаций закрепит в законодательстве Соединенного Королевства факт того, что ее участники «террористы». Браверман считает, что деятельность «Вагнера» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании, а оказание ей поддержки и публичное одобрение ее деятельности стает уголовным преступлением в королевстве. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что мошенники стали рассылать сообщения россиянам от имени основателя ЧВК «Вагнер».