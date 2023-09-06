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В Кремле оценили гражданскую активность участников СВО, выдвинувшихся на выборах

Песков высоко оценил активность участников СВО, решивших баллотироваться

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Гражданская активность участников специальной военной операции, которые решили баллотироваться в органы власти, может заслуживать наиболее высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле оценивают участие в выборах участников СВО «как должное».

«Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что участники спецоперации, баллотирующиеся на выборах, уже проявляли свою гражданскую позицию, акты героизма.

«Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности», — заключил Песков.

Единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года. Выборы пройдут в ряде регионов страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что служащим в СВО военным, добровольцам и мобилизованным нужны равные права.

Также глава государства отмечал, что бойцы СВО и их семьи должны обеспечиваться всеми мерами поддержки.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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