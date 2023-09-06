В Совфеде прокомментировали слова секретаря СНБО Украины Данилова о Третьей мировой войне

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, который накануне заявил о начале Третьей мировой войны, не понимает, о чем говорит. Его слова приводит Lenta.Ru.

«Он совершенно не понимает, что он говорит. Это бред», — сказал Джабаров, комментируя высказывание главы украинского Совбеза.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война уже началась и Украина в ней активно участвует. Заявление было сделано им на заседании Киевского форума безопасности.

«Украина должна стать членом НАТО. <...> Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка», — подчеркнул он.

До этого Данилов сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным и уступки ему будут геостратегическим фиаско Запада.

«[Начнется] обратный отсчет до начала антидемократической контрреволюции и наступления автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая», — сказал он.

Ранее во Франции обвинили Зеленского в желании начать мировую войну.