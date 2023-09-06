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Госсекретарь США приехал в Киев

Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев с официальным визитом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом. Об этом в Telegram сообщает украинское агентство УНИАН.

«В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен», — отмечается в публикации.

По данным украинского издания «Страна.ua», в данный момент движение в центре Киева перекрыто.

До этого украинское издание ZN.UA, ссылаясь на дипломатические источники, сообщало, что государственный секретарь Соединенных Штатов 6 сентября прибудет в Киев с рабочим визитом.

Киев регулярно посещают политики из западных стран. 23 августа в столицу Украины на празднование Дня Независимости страны прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Днем ранее на Украину приехала президент Венгрии Каталин Новак, она в том числе посетила Закарпатье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.

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