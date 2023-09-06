Турецкий эксперт назвал условие создания газового хаба, предложенного Россией

Эксперт в области энергетики и бывший член руководства турецкой нефтяной госкомпании TPAO Недждет Памир заявил ТАСС, что антироссийские настроения в руководстве европейских стран и особенности законодательной базы Турции могут серьезно усложнить реализацию предлагаемого Российской Федерацией проекта газового хаба.

«Пока не сменится руководство в Европе, в Германии, Франции, Европейском союзе, которое сейчас действует в соответствии с американскими интересами, экспорт газа через Турцию или напрямую из РФ останется крайне проблематичным. И остается вопрос с юридической базой», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, для успеха такого проекта необходимо, чтобы в Европе «поменялось политическое сознание», а лидеры там «начали думать об интересах своих собственных стран».

5 сентября агентство РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре, сообщало, что в ближайшее время будут активизированы работы по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Москва и Анкара могут в скором времени достичь договоренностей о создании газового хаба на турецкой территории.