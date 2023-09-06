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Бывший чиновник из Кузбасса получил 10 лет колонии за взятку

Экс-замглавы района в Кузбассе на 10 лет сел в колонию строгого режима за взятку

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Экс-замглавы Таштагольского района Кемеровской области на десять лет сел в колонию строгого режима за взятку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по Кузбассу.

«Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему бывшему заместителю главы Таштагольского муниципального района», — указано в сообщении.

Следствие не уточняет имя фигуранта, но, вероятнее всего, речь идет о Денисе Колмогорове, который в декабре 2020 года вступил в сговор с 55-летним директором муниципального унитарного предприятия.

По данным следствия, фигурант дела получил взятку за то, что закрыл глаза на строительство многоквартирных домов без соответствующей документации и оплату по муниципальным контрактам по подложным документам. Совокупно фигурант дела получил до двух миллионов рублей.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строго режима, 2,3 млн рублей штрафа и назначил запрет на занятие определенных должностей на восемь лет.

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