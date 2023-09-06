В Совфеде предложили заблокировать VPN-сервисы в RuStore

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Российской Федерации Артем Шейкин направил обращение на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, в котором попросил проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор объяснил, что RuStore предлагает установить «более 100 VPN-сервисов», которые можно свободно использовать на смартфонах, при этом данный магазин в соответствии с постановлением кабмина является «предустановленным продуктом на реализуемых в России гаджетах».

По его мнению, магазин приложений содержит множество VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство, поэтому их нужно «немедленно заблокировать и удалить», ведь благодаря ним можно нарушать установленные запреты, чтобы обойти заблокированные Роскомнадзором порталы и получить доступ к запрещенному контенту.

До этого российские пользователи интернета рассказали о проблемах в работе VPN-сервисов OpenVPN, WireGuard и Terona.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».