Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что американские власти могут принять решение о вводе войск на территорию Украины. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

По словам Тейлор Грин, больше всего ее беспокоит третья мировая война.

«Поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России», — заявила политик.

По мнению члена Палаты представителей конгресса, пришло время для посредничества в мирном урегулировании. По этой причине, как утверждает Тейлор Грин, она не проголосует «за расходование даже одного цента ради Украины».

До этого конгрессвумен заявляла, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу о запуске расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. Она также выражала уверенность, что украинские власти проигрывают в конфликте с Россией.

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