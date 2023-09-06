Обозреватель издания The Guardian Джон Кэмпфнер выразил мнение, что Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре.

«Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану. <...> Одним словом, вскоре внутри Европейского Союза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия», — сказано в статье Кэмпфнера.

По мнению автора, если Фицо будет избран, то политика Словакии, которая сейчас поддерживает Украину, может развернуться «на 180 градусов» и Братислава начнет оказывать помощь Москве.

3 сентября Фицо заявлял, что в его стране солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают уличными хулиганами, которые творят ужасные вещи. По его словам, западные средства массовой информации открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты и перед такими формированиями «расстилают красную дорожку».

5 сентября руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявляла, что Вашингтон рассматривает возможность расширить ограничения из-за якобы нарастающего военно-технического сотрудничества России и КНДР.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.