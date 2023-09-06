Латвийские власти начали уничтожение книг на русском языке. Об этом в своем Telegram-канале сообщает специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

По словам журналиста, вместе с полным переходом на латышский язык обучения министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке.

Уничтожению подверглись не только такие классики русской литературы как Пушкин, Чехов, Бунин, Толстой, Тургенев, но и произведения западных писателей — Стивенсона, Майн Рида, Скотта и многих других. Стефанов пояснил, что эти книги ликвидируются потому, что они написаны кириллицей на доступном русским людям языке.

Ранее сообщалось, что комиссия Сейма Латвии по государственному управлению и самоуправлению подготовила проект «о предвыборной агитации», который должен помешать применению русского в предвыборной агитации. Речь идет о введении ограничений пока только для оплаченной политической рекламы, то есть политики все еще смогут общаться на русском языке с избирателями на агитационных встречах.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».