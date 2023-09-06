Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон оказался обманут главой Украины Владимиром Зеленским, стремящемся ради американских денег пожертвовать доверием украинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу политика в социальной сети X (бывшей Twitter).

По словам Рамасвами, американскую нацию обманывает украинский президент, готовый ради получения от налогоплательщиков США еще больших денег пожертвовать доверием собственной нации.

Политик раскритиковал Зеленского, согласного провести выборы на Украине при условии их финансирования со стороны США.

Ранее сообщалось, что намерение украинского президента Владимира Зеленского до победного конца продолжать конфликт с Россией раздражает Вашингтон. Об этом заявил французский писатель, обозреватель газеты Figaro Рено Жирар.

До этого бывший агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании. — «Газета.Ru») Аластер Крук заявил, что Владимир Зеленский сейчас «находится в ужасном положении в связи с Западом и его позицией».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.