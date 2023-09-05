Дипломат рассказал о будущем отношений США и РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшем будущем отношения США и РФ не улучшатся. Заявление было сделано им в ходе консульского приема в Сан-Франциско в Калифорнии, передает ТАСС.

«В ближайшей перспективе этого не получится по ряду причин», — заявил он.

До этого США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты.

4 сентября помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что контакты по линии администрации президентов России и Соединенных Штатов если и осуществляются, то носят закрытый характер.

До этого стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».