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Белый дом подтвердил поездку Байдена на саммит G20 в Индию

Белый дом: Байден посетит саммит G20 в Индии, несмотря на COVID-19 у супруги

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Sarah Silbiger/Reuters

Американский лидер Джо Байден отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите G20, несмотря на обнаруженную у его жены Джилл коронавирусную инфекцию. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20», — сказал он.

Салливан добавил, что у Байдена в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

5 сентября пресс-служба Белого дома заявляла, что первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы.

Накануне Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20, который состоится в этом месяце в Нью-Дели.

Также сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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