В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о новом территориальном устройстве Крыма

Лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство Крыма из-за провала украинского контрнаступления.

«Зеленский, по-видимому, решил очередной клоунадой отвлечь внимание от провала контрнаступа ВСУ. Только так можно расценить подписание им закона об изменении административно-территориального устройства Крыма», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он назвал желание Киева вернуть Крым «больной фантазией» украинского лидера.

Парламентарий заявил, что Зеленский получит «осла дохлого уши», а не полуостров.

Зеленский 5 сентября подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство Крыма. Согласно закону, на полуострове планируют создать военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.