На закрытии сессии ГА ООН призвали остановить конфликт на Украине

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши (Венгрия) на закрытии годичного раунда работы ГА призвал завершить вооруженный конфликт на Украине в рамках устава организации и остановить распространение ядерного оружия, передает ТАСС.

Кёрёши подчеркнул, что, несмотря на геополитическое соперничество, будущее мира зависит от сотрудничества.

«[Конфликт] на Украине, как и еще 51 вооруженный конфликт, должен завершиться в рамках Устава ООН и международного права», — подчеркнул дипломат.

Он повторил свой призыв к мировому сообществу остановить распространение ядерного оружия и положить конец ядерным вооружениям. Кёпёши напомнил, что устав ООН наделяет Генеральную Ассамблею полномочиями рассматривать принципы регулирования разоружения и контроля над вооружениями.

В начале сентября стало известно, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН должно состояться в первой половине дня 19-го числа месяца.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.