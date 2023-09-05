Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил отправленного в отставку президента Нигера Мохамеда Базума в поддержке Европейского союза. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я сегодня вновь поговорил с президентом Мохамедом Базумом. Я вновь заверил его в полной поддержке ЕС и нашего желания увидеть продвижение усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка», — сказано в сообщении.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

31 августа сообщалось, что Россия усиливает свое влияние в Африке, что подтверждают саммиты Россия — Африка и БРИКС, прошедшие в Санкт-Петербурге и ЮАР, а Франция теряет свои позиции на континенте.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.